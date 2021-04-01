擬加公司稅至28% 杜指收市跌85點 拜登大搞基建 標指再創新高

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報32981點，跌85點；標普500指數收報3972點，升14點；納斯達克指數收報13246點，升201點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見45.40港元，較香港收市價跌0.10港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見621.59港元，較香港收市價升11.59港元。港股夜期抽升，中段升118點，至28434點，較恒指收市高水56點。
企業新職位51萬遜預期
經濟數據方面，美國人力資源機構ADP公佈，三月私人企業新增職位51萬7000個，較市場預期的55萬個增長遜色。此外，美國上周抵押貸款申請指數跌2.2%，前一周下降2.5%。
金價反彈。於紐約商品交易所，6月份期金收報每盎司1715.6美元，升29.6美元，升幅1.76%。
歐洲股市偏軟，英國富時100指數收報6713.63點，跌58點。法國CAC指數收報6067.23點，跌20點。德國DAX指數收報15008.34點，微跌不足1點。
港股今年首季最後一個交易日高開低收，收跌199點，報28378點，三月則下滑601點，但全季仍累漲1147點，升幅約4.2%。科指昨日表現較好，逆市微升0.04%，收報8183點，但三月累積大插8.6%，今年首季則跌2.9%。
中國三月製造業PMI回升至51.9，高於市場預期，但內地股市反覆回吐。上證指數收報3441點，跌0.43%，結束三連升；深成指數收報13778點，降0.79%；兩市成交合計6874億元人民幣。三月滬指跌1.9%，今年首季累跌0.9%。三月深成指數跌5.02%，今年首季累跌4.78%。
總結首季新經濟股現疲態，反而舊經濟股跑出，中信股份（267）大升34%，是升幅最多藍籌股，交通銀行（3328）、創科實業（669）等首季升約兩成。
中信升34%藍籌居首
小米進軍智能電動汽車市場，股價昨日曾急升逾6%，高見27.15元，最後僅收升0.59%，報25.75元。友邦（1299）下滑1.82%，收報94.3元；銀娛（027）跌2.91%，收報70元；萬洲（288）去年調整後純利跌近44%，股價下瀉12.74%，收報6.3元，為表現最曳藍籌股。重磅科技藍籌美團（3690）一度重返300元關，收市上揚1.57%，收報298.2元。