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Archegos爆煲 投行損百億

2021-04-01 列印
　　前Tiger Asia基金經理Bill Hwang旗下對沖基金Archegos爆煲事件持續，各間投資銀行陸續公佈虧損狀況，摩根大通預計，捲入Archegos風波的諸多銀行總損失額估計在50億美元至100億美元之間（約合390億港元至780億港元），較早前預期翻倍。

        摩根大通此前曾預計，涉事投行的損失或達20億美元至50億美元，但最新就上調損失預期；該行表示，與Archegos有關斬倉造成的損失相比，機構的貸款風險敞口將十分重大。野村及瑞信在本次事件中損失慘重，野村曾暗示有可能損失20億美元。至於瑞信，則有媒體猜測損失30億美元至40億美元「並非不可能」。
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