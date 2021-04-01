內地設交易所搶中概股 港放寬上市安排增實力

外電報道，內地研成立新的交易所，吸引在香港及美國上市的中國大型企業回歸，或吸引外國大型科技企業分拆中國業務在內地上市。與此同時，港交所（388）出招，昨晚刊發諮詢文件擬優化第二上市規定，如「非同股不同權」(即同股同權)中概股回歸時，毋須證明其新經濟屬性。



路透引述兩名消息人士報道，國務院要求內地監管部門牽頭研究成立一家新的交易所，目標是為吸引在香港及美國上市的內地大型企業回歸，甚至吸引大型國際企業，如蘋果、Tesla等，分拆旗下中國業務在該交易所上市。



報道指出，此計劃是因應近期中概股面臨的來自美國證交會的威脅，國務院已指示最高級別的監管機構領導及研究新計劃。其中一個方案是，升級現有的上市平台，例如位於北京的一家小型的交易所，因為北京市政府多年來一直向中央遊說希望升級當地的交易所。消息人士又指，中央將在未來6個月內評估，應選用新設抑或是升級的方案，目前兩者機會均等。



吸引跨國企分拆華業務上市



受上述這消息拖累，港交所昨收跌1.34%，報457.4元，成交23.21億元。



同日，港交所為迎接更多中概股回流，計劃「大開綠燈」改善原有的第二上市制度，開啟為期2個月的諮詢，內容包括容許「非同股不同權」的中概股無需證明其是「創新產業公司」，換言之，只有「同股不同權」中概股回歸時才需證明其新經濟的屬性。



同時，這類「非同股不同權」的中概股上市時最低市值將低於現行規定，即至少達30億元（能證明在合資格交易所有至少5個完整會計年度的良好記錄）或100億元（能證明在合資格交易所有至少2個完整會計年度的良好記錄）。



此外，該諮詢文件亦給予雙重主要上市的股份更大靈活性，可沿用既有的不同投票權架構及可變利益實體架構，不需為完全符合聯交所的《上市規則》而改變其原有架構。



