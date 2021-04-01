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中策傳洽購香港人壽

2021-04-01 列印
　　外電報道，早前有份競購東亞人壽但未成功的中策集團（235）再尋目標，正在談判收購香港人壽，香港人壽估值可能於4億美元至5億美元（約合31.1億港元至38.9億港元）之間。目前談判仍在進行中，尚未作出最終決定。

        彭博社昨日引述消息人士報道，中策集團正與一家投資銀行合作，推進收購香港人壽事宜；香港人壽亦吸引了其他潛在競標者的興趣。香港人壽股東包括華僑永亨銀行、亞洲保險、創興銀行（1111）、招商永隆銀行及上海商業銀行。

        中策集團早前與友邦（1299）競購東亞人壽，最終友邦成功突圍。

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