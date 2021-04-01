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希瑪盈轉虧蝕624.6萬

2021-04-01 列印
　　希瑪眼科（3309）公布，截至去年底止全年盈轉虧，蝕624.6萬元，2019年同期純利4143.5萬元；每股虧損0.57仙，派末期息2仙，按年持平。集團主席、行政總裁兼執行董事林順潮表示，疫情對集團於香港及內地業務產生負面影響，惟去年下半年的收益已錄得明顯改善。

　　集團期內收入按年升21%，至近7億元，毛利率跌5.5個百分點，至27.7%。集團表示，毛利率的下跌和虧損主要由於疫情的不利影響，以及昆明及上海的新眼科醫院產生虧損所致。

        按地區劃分，去年香港收入按年增長19.3%，至3.4億元。

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