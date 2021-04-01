恒大首季負債趨降 逐步達至「三條綠線」

中國恒大（3333）主席兼行政總裁夏海鈞指，集團於1至3月間有息負債下降425億元（人民幣，下同），已完成全年目標降1500億元的三分之一，期望6月30日前淨負債率降到100%以下；2021年底現金短債比達到1以上；2022年底資產負債率降至70%以下，達到「三條綠線」。



夏海鈞對現時國家的房地產市場管控措施表示認同，有助鼓勵房企提升銷售目標，以穩定房地產價格，淘汰沒有能力償還債務的小型房企，提升行業集中度有利集團發展。



集團於昨日公佈去年全年業績，股東應佔利潤為80.76億元，按年減少53.2%，核心業務利潤同比跌26.2%至301.3億元，派及末期息每股0.152元，按年大削77%。在物業發展部份收入上升6.5%至4945億元，加上物業管理收入增五成至65.6億元，帶動集團收入按年升6.2%至5073億元，毛利佔1226億元，按年減少7.8%。



去年恒大物業合約銷售額增長20%至7232億元，超額完成全年銷售目標11%，合約銷售面積8085.6萬平方米，按年增長38.3%，銷售回款率增長12個百分點至90%，全年有948個項目實現交樓，金額達4946億元。



截至去年底，集團總土地儲備項目798個，總規劃建築面積2.31億平方米原值4901億元，當中位於一二線城市的土地儲備佔67%，價值3287億元，平均樓面地價每平方米2638元，同時持有100個舊改項目，當中有78個位於大灣區。



未來兩年，可售住宅土儲總規模計劃年均下降1500萬平方米，控制在2億平方米左右以控制規模。



就早前新華社批評恒大汽車（708）純粹「紙上造車」，一車未賣公司已市值5000億元，主席許家印指，集團一直致力打造恒大汽車成世界第一的新能源汽車品牌，計劃於今年第四季試產，明年起大量交付，目標2025年達至100萬輛產量，2035年產500輛。



