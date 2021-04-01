  • 2021年4月1日 星期四
  • 28º
  • 72%
熱門： 倫常命案黃埔魯振順張國榮黎智英
【頭條開Live x 東周網 - 中醫專題：跌打骨傷】

日報新聞 > 財經

北控純利跌34.4% 料管道燃氣保增長

2021-04-01 列印
　　北京控股（392）去年全年股東應佔純利按年下跌34.4%至52.9億元，公司管理層表示，內地近年推動「碳中和」政策，以爭取在2060年實現零碳排放。天然氣是過渡性能源，預計截至2025年，仍然是主要能源，因此相信公司的管道燃氣業務仍能保持強勁增長，而今年預計天然氣的供應量將超過3000億立方米。

　　去年營業收入達684.1億元，按年微增1%，EBITDA按年建商17.7%至131.3億元，每股盈利達4.19元，對比2019年同期為6.38元，派發末期息74港仙，與去年持平。





想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd