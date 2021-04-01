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傳錢大媽擬今年來港上市

2021-04-01 列印
　　內地生鮮零售連鎖店錢大媽，近年在本港開設多間分店，盛傳計劃今年在港上市，擬集資最多5億美元（約39億港元），並計劃在上市前新一輪融資中，籌集20億元人民幣，使其估值增至250億元人民幣。

　　據外電引述消息指，錢大媽計劃今年在香港上市，集資4至5億美元（約31.2億至39億港元），但目前仍在商討中，計劃未有最終決定，有關其集資規模、時間表等均可能有變。該公司於2019年12月在中國完成D輪融資，有京東（9618）旗下資本追投、光源資本、基石資本等參與，融資近10億元人民幣。

　　

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