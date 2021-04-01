中環IFC外望——SoFi推美股碎股交易 入場費僅78元

證券交易程式SoFi於昨日起推出美股零碎股票交易服務，用戶可以低至10美元（約78港元）作零碎股票交易，提供40隻美股選擇，當中包括如谷歌、亞馬遜及巴郡等熱門美股。



SoFi高級副總裁（國際）Mathias Helleu（見圖）解釋指，現時巨頭美股動輒一股作價數千美元，並不是所有投資者都能負擔，特別是年輕一代，在程式零佣金操作下，資金不多的投資者亦可以零碎股票買入高市值美股，降低投資門檻同時加快交易節奏。



現時SoFi程式的美國版本同時提供ETF零碎交易，Mathias Helleu期望若新服務反應良好，香港版本亦可擴展ETF及美股選擇，指零碎交易在美國市場廣受歡迎，加上平台用戶於10個月間急升四倍，對新服務使用人數具信心。



SoFi將為新會員推出迎新優惠，開戶可獲贈五間美國企業的零碎股票，包括谷歌、亞馬遜及facebook等，總價值為50美元。







李嘉誠投資氫能飛機



長和系創辦人李嘉誠旗下維港投資（Horizons Ventures），領投致力推動零碳排放的氫能飛機新創公司ZeroAvia。ZeroAvia指，融資金額達2430萬美元（約1.89億港元），以加快50座以上的更大型氫能引擎開發，資金同時可用於支援現有商務航空公司採用零碳排放科技。



ZeroAvia昨日公佈，該輪融資由維港投資領投，英航母公司國際航空集團新加入合投，亦有微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）支持的Breakthrough Energy Ventures等其他現有投資者續投。本輪融資後，ZeroAvia募得私人投資逾5300萬美元，自成立以來籌集的資金總額接近7400萬美元。



ZeroAvia預計，最快可於2024年將其氫能傳動技術投入市場。注入新資金後，該公司目標於2026年進入50座以上的商用機領域，2030年則可擴至驅動一架100座窄體客機。



高瞻