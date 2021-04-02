新經濟股回勇 恒指彈560點

財新3月內地製造業PMI跌至11個月低位，內地股市四月首個交易日亦穩步上揚。上證指數收報3466點，升0.71%；深成指數收報13979點，揚1.46%；兩市成交合計6577億元人民幣。
美團飆9.3%跑贏藍籌
科技巨企騰訊（700）與美團（3690）力撐大市，合力推高恒指327點，騰訊收升7.21%，報654元，美團收升9.26%，報325.8元，美團更成為表現最佳藍籌股。
嗶哩嗶哩（9626）獲高盛首予「買入」評級，盤中高見879元創港上市新高，收漲5.07%，報870元；快手（1024）炒高5.56%，收報285元；京東（9618）揚4.41%，收報336.2元；小米（1810）走高2.72%，收報26.45元；阿里巴巴（9988）漲2.55%，收報225.6元。
部份二線科技股表現更醒目。心動（2400）獲淘寶及B站入股，心動股價急升兩成二；明源雲（909）勁升一成三，為升幅最大科指成份股；移卡（9923）飆11.12%；微盟（2013）漲8.98%；金山（3888）抽高7.56%；平安好醫生（1833）漲5.95%。
恒指公司將於五月中季檢，友邦（1299）或被削減權重，其股價跑輸大市，但仍升0.64%，收報94.9元。其他藍籌股方面，瑞銀大幅調高藥明生物（2269）目標價，由76元上調至至142元，股價隨即抽升7.96%，收報105.1元。
專家料將上試50天線
香港股票分析師協會副主席郭思治稱，四月首日大市表現令投資者感到驚喜，成功突破10天線和20天線，當後市逐步企穩以上兩條重要平均線後，大市將進一步向上挑戰50天線。