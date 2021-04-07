港股今復市 料反覆向好 標指曾創新高 杜指回落96點

投資者憧憬疫後經濟復甦，推動美股周一上升並創新高，周二早段則窄幅上落，美股三大指數個別發展，其中標普500指數早段高見4085點再創新高；杜指則跌33點，見33493點；納指升40點，報13745點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報33430點，跌96點；標普500指數收報4073點，跌3點；納斯達克指數收報13698點，跌7點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見45.64港元，較香港收市價升0.29港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見659.70港元，較香港收市價升5.70港元。



ADR重上二萬九



港股四月開局順利，隔晚美股造好，ADR港股比例指數早段重上二萬九，加上俗稱「黑期」的新加坡HS50指數亦上升，有市場人士預期，港股在本周餘下數日仍會上升，但市場仍存債息高企、疫情反彈等眾多不明朗因素，因此較難突破30000點，預計本周恒指將在28500至29300點之間徘徊。A股於清明節假期後昨日開市，上證指數微微高開後回落，收報3482點，微跌0.04%。



新加坡黑期昨日高見29125點，高水最多187點，截至昨晚八時，黑期報29074點，高水136點。光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，隔日美股以及新加坡黑期表現不錯，預計本周港股表現向好，但港股向上亦逼近阻力位，預計在29300點左右有初步阻力，預計全周將在28500至29300點徘徊。溫傑預期，新經濟股較難大升，因早前新經濟股回調，市場「蟹貨」甚多，因此上升時會面臨沽售壓力，舊經濟股亦缺少上升「領頭羊」，整體板塊上升速度會較慢。



他又認為，四月恒指難以升穿30000點，因現時美國10年期國債債券孳息率仍然高企，逼近1.7厘，美國對沖基金Archegos Capital斬倉陰霾仍在，加上美匯回暖，另一邊廂，新興市場亦存在資金大量外流，以及利率上漲的金融危機，加上環球疫情反復，對港股整體大市氣氛並不樂觀。



歐洲股市長假後重開，主要股市全線高收。英國富時100指數收報6823.55，升86點。德國DAX指數收報15212.68點，升105點。法國CAC指數收報6131.34點，升幅28點。



金價反彈，收市升近1%。於紐約商品交易所，6月份期金收報每盎司1743美元，升14.2美元，升幅0.82%。



標普杜瓊斯重納中國股份



此外，標普杜瓊斯指數表示，7月1日起進行再調整，受制裁而被除牌的中國證券，將重新有資格被納入一些固定收益指數。標普杜瓊斯指數表示，6月25日起，重新納入的中國證券將首次出現於形式性文件中。



另外，昨日深圳交易所正式合併主板及中小板，有三間企業完成首次公開發行。截至昨日深交所共有2401家上市公司，總市值達33.77萬億元（人民幣，下同），股票流通市值為26.2萬億元。