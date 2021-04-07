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瑞信：爆倉事件勁蝕367億

2021-04-07 列印
　　受Archegos爆倉事件影響，損失最大的瑞信發盈警指，首季錄得稅前虧損9億瑞郎（約75億港元），當中包括事件中虧損44億瑞郎（約366.5億港元），並將終止一項總值15億瑞郎的股票回購計劃，同時縮減擬議股息三分之二，至0.1瑞郎。

　　路透社報道，瑞信在前日（4月5日）出售了大批與Archegos Capital Management相關的股票，股份總值約23億美元，當中包括3400萬股ViacomCBS，1400萬股唯品會及1100萬股Farfetch股票。受瑞信沽貨消息拖累，三隻傳被沽售的股份均下跌。

　　瑞信表示，預計其第一財季一級資本比率至少為12%，同時預計該財季其一級槓桿率至少為5.4%，一級資本槓桿率預計至少為3.7%。
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