瑞信：爆倉事件勁蝕367億

路透社報道，瑞信在前日（4月5日）出售了大批與Archegos Capital Management相關的股票，股份總值約23億美元，當中包括3400萬股ViacomCBS，1400萬股唯品會及1100萬股Farfetch股票。受瑞信沽貨消息拖累，三隻傳被沽售的股份均下跌。
瑞信表示，預計其第一財季一級資本比率至少為12%，同時預計該財季其一級槓桿率至少為5.4%，一級資本槓桿率預計至少為3.7%。
本地新冠疫情緩和之際，又要擔心變種病毒流入社區。有專家建議港府禁止變種病毒肆虐的菲律賓、巴基斯坦及印度航班抵港；或考慮要求外傭中介公司安排外傭先接種新冠疫苗才來港。本港暫錄得一百七十三宗變種病毒輸入個...
2021-04-07
台灣花蓮上周五台鐵太魯閣號列車撞上工程車事故，造成五十人死亡，至少二百人受傷。昨日據列車上系統及行車紀錄器的相關紀錄，研判列車司機的反應時間僅有七秒，但由於有小彎阻擋視線，司機已於最後四秒，多次手動煞...
2021-04-07
南韓韓聯社周二早上報道，據北韓體育省營運的網站《朝鮮體育》早上發佈的消息，北韓考慮到新冠肺炎疫情的最新形勢，已決定不會派出運動員參加今年舉行的東京奧運會。日本奧運大臣丸川珠代表示，正在確認消息，而原本...
2021-04-07
又一居毗鄰港鐵九龍塘站及商場又一城，是次為大家精選的罕有頂層連天台放盤，面積628方呎，3房1套設計，附連480方呎天台，裝潢明淨清雅，站於天台，不但將附近市景盡收眼底，更可遠眺連綿翠山。 又...
2021-04-07
投資者憧憬疫後經濟復甦，推動美股周一上升並創新高，周二早段則窄幅上落，美股三大指數個別發展，其中標普500指數早段高見4085點再創新高；杜指則跌33點，見33493點；納指升40點，報13745點。...
2021-04-07
今晚歐聯八強首回合拜仁慕尼黑主場大戰巴黎聖日耳門，主隊前鋒羅拔利雲度夫斯基因膝傷缺陣，但聖日耳門主帥普捷天奴坦言拜仁依然是強敵，全因拜仁坐擁由湯馬士梅拿、甘美治、利萊辛尼和京士利高文組成的助攻戰隊。四人今仗勢領軍擊破聖日耳門的個人主義足球，取下首回合勝利，捧主勝。（Now643、有線616、656台周四凌晨3:00直播） 羅拔利雲度夫斯基於三月尾國際賽中右膝受傷，預計休息四周，無疑是對拜仁慕尼黑的重大打擊，卻未有令聖日耳門主帥普捷天奴鬆懈，後者坦言拜仁依舊是強隊：「拜仁並非只得利雲度夫斯基一人，他們的強大源於默契十足的團隊足球，我們未至於蠢到因利雲缺陣而放鬆。」 助攻四人組...
2021-04-07
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
ViuTV昨日舉行5周年台慶，即席宣佈與著名大導演杜琪峯有合作計劃，MIRROR亦乘機自薦望能拍黑社會題材喜劇！MIRROR又澄清與私追Fans的糾紛，姜濤罕有主動發言，明言不會利用及出賣Fans！ ...
2021-04-07
近期新冠肺炎疫情的日均確診病例回落至單位數字，且間中零本地確診，而源頭不明個案只是零星出現，但港人不應掉以輕心，因為同一期間，由境外輸入的染疫個案持續上升，尤其來自菲律賓的入境者，相信多數是外傭。有傳染病學專家要求港府暫停菲國人士來港，但當局遲疑未決，情況不理想。 截至前天，本港錄得一百七十三宗變種病毒個案，全部屬輸入類別，當中七十三宗來自菲律賓，佔約四成二；亦有三十五宗來自巴基斯坦，十三宗來自印度。從菲律賓輸入的變種病毒傳染力強，港人必須警惕，一旦病毒在本地傳開，極可能觸發新一波嚴重的疫情，引起災難性結果。 現在從菲國入境者，登機前要出示病毒檢測陰性結果證明，抵埗後也要接...
2021-04-07
獲馬會簽發牌照至馬季煞科的英國騎師班德禮，早前已經抵港，目前正在隔離中，預期要多十天時間才完成隔離，屆時他要再次接受核酸檢測，並取得健康證明才可以正式報到，繼而辦理所須手續，預計最快可在本月二十一日的跑馬地夜賽登場。 馬場浮世繪
2021-04-07