TVB內部五項缺失 黎瑞剛：急需改革

電視廣播（TVB，511）近年業績欠佳股價低迷，連一向作風低調的大股東黎瑞剛接受訪問時，亦表示對TVB「非常不滿意」，認為節目老化、製作技術落後、內部山頭林立等五項缺失。他說TVB急需改革，未來將會引入更多人才，以及重整內部制度。



黎瑞剛旗下的CMC Inc.（華人文化集團）在2015年入股TVB，翌年他出任非執行董事。有「中國梅鐸」之稱的黎瑞剛，在內地坐擁大量文娛業務，入股TVB自然備受關注，但他以往甚少公開談及公司業務。



這次黎瑞剛接受訪問，卻對TVB提出直率批評，訪問一開始，便以「不滿意，不滿意，而且是非常不滿意」來點出他對TVB的看法。早前公佈全年業績的TVB，全年虧損2.8億元，並且是連續三年虧損。股價走勢方面，由2017年的30多元高位計起，累積下挫逾七成。



直斥「非常不滿意」



對於TVB表現，他說不會只看業績及股價，而是整體去衡量。事實上業績及股價也受到外部因素影響，包括前年爆發社會運動及去年出現的疫情，但他認為TVB內部問題亦很嚴峻。



他形容，過去十年是TVB的「迷失十年」，公司並沒有找到方向，不但創新乏力，由管理團隊以至節目均全面老化。內部管理也存在很多問題，「山頭林立，矛盾很多，難以形成合力。」很多先進的理念、技術、設備都沒有引入，離年輕觀眾愈來愈遠。



離年輕觀眾愈來愈遠



除了節目製作未見改善，黎瑞剛亦批評TVB出現決策失誤，包括以往買入星美控股債券以及其他債券，導致公司蒙受重大損失。資料顯示，TVB在2018年以及2019年，要為星美債券合共作出8.3億元撇帳。



面對TVB各種困難，黎瑞剛強調急需改革，首要是引進人才，包括早前邀請曾志偉、王祖藍回巢。他說聘請曾、王兩人不但是為了開拓內地市場，他們的首要任務還是要改進本地節目。



