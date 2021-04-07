攜程最快本周招股 傳集資最多156億

再有中概股來港第二上市，內地大型網上旅行平台攜程昨晚上載招股書，料最快本周正式招股，成為本年度第四隻回歸的中概股。早前外電引述消息指，攜程本次招股擬集資10億至20億美元（約78億至156億港元），中金、高盛和摩通為聯席保薦人。



攜程集團旗下擁有「攜程」、「去哪兒？」、Trip.com、Skyscanner等多個品牌，主打「一站式旅行」概念，服務包括預定、旅行前協助、目的地活動、旅程中支持以及分享靈感。截至去年底，其服務已覆蓋200多個國家及地區，累計擁有120萬種全球住宿服務。該集團大股東為百度（9888），持股11.5%；攜程創辦人梁建章、沈南鵬等多位董事及管理層等，共持有該集團約6.7%股權；騰訊（700）大股東Naspers亦持有約5.5%股權。



大股東百度持股11.5%



新冠疫情由去年初爆發至今，旅遊業遭受重創，攜程亦深受其害。根據招股書顯示，截至去年底止，攜程全年淨利潤盈轉虧，轉蝕32.69億元（人民幣，下同），上年同期則錄得69.98億元盈利。



攜程去年總收入按年大瀉48.7%，至183.27億元。其中由於疫情導致中國及全球用戶旅行需求減少，「住宿預訂」收入按年大跌47.2%，至71.32億元；「交通票務」收入按年大減48.8%，至71.46億元；「旅遊度假」亦按年少72.6%，錄得12.41億元。攜程現時在內地300多個城市，共有約6000間以輕資產模式運營的實體店舖。



據招股文件披露，攜程美國存托股份（ADS）在2003年12月於納斯達克上市買賣，每一股ADS代表一股股份。攜程隔晚美股跌1.12%，收報39.69美元（約308.68港元），按最少每手50股計，其一手入場費或逾1.5萬元。



