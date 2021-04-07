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博彩業料賭收兩年內難復原

2021-04-07 列印
　　一連五日的復活節長假期，一向為港人訪澳外遊黃金檔期，惟受疫情影響，港澳兩地通關遙遙無期。有博彩業界人士表示，相信四月賭收表現，會較農曆新年假期為佳，預計將按月上升約一成，但相信博彩收入於未來一至兩年內，仍難以回復至疫情前水平。

　　經營澳門「十六浦」賭場項目的實德環球（487）副主席馬浩文表示，由於內地採取「就地過年」等措施，令市民消費力於農曆新年假期後才被釋放，相信其趨勢將會持續，估計四月賭場人流，以及賭收將按月上升約10%，主要建基於防疫限制逐步放寬，料與復活節未有太大關係。

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