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內地富人來港設家族辦公室

2021-04-07 列印
　　瑞銀財富管理中國主管及集團董事總經理呂子杰表示，疫情後查詢長期家族諮詢服務的內地客戶，較疫情前實現翻倍增加。而現時僅有低單位數的內地客戶擁有合適的家族辦公室配置，瑞銀預計未來數年可增至雙位數。

　　呂子杰表示，財富管理在疫情爆發後獲得更大發展機會，一方面很多中國企業家更重視財富保障，由於外部環境的不確定性，他們對環球資產配置更為審慎；另一方面，疫情亦令企業家有更多時間考慮家族企業傳承安排。

　　她續稱，很多內地客戶鍾情在香港設立家族辦公室，主因本港擁有良好的稅收及法律體制等。



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