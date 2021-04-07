中環IFC外望——末日博士︰爆倉事件陸續有來

有「末日博士」稱號的紐約大學經濟學家魯賓尼（見圖）表示，美國國債孳息出現新一輪飆升將撼動市場，可能令更多對沖基金走上類似Archegos的道路。



魯賓尼接受彭博訪問時表示，發達經濟體利率普遍較低或為負，加上財政刺激措施，令投資者承擔過度風險。他認為，眼前到處是泡沫、冒險、槓桿，很多市場參與者的槓桿過高，承擔的風險過大，其中一些人會一敗塗地。



魯賓尼提醒市場，有可能會出現更多類似Archegos案例。他稱，有可能引發衝擊的因素之一是10年期美債孳息年內升破2厘，其他風險包括通脹回升，美國和中國可能爆發熱戰等。



他認為，雖然美元走強令一些對沖基金和其他投資者被迫放棄空頭押注，但隨着美國兩大赤字擴大，美元中期將會走弱。同時美國制裁可能令中國、俄羅斯、伊朗和北韓等國，在美元資產以外尋求多元化。即便美國短期經濟表現令美元走強，但日後方向依然向下。







滴滴擬啟動造車項目



據內地媒體報道，中國網約車巨頭滴滴出行開始啟動造車項目，負責人是滴滴副總裁、小桔車服總經理楊峻。報道指出，楊峻同時也是滴滴出行與比亞迪聯名發佈的定制網約車D1的首席產品官，目前團隊已經開始從車廠挖人。



報道引述知情人士稱，曾任蔚來汽車用戶發展副總裁的朱江，可能會加入滴滴出行。朱江有多年車企經驗，先後在華晨寶馬、凌志、蔚來、福特中國等公司工作。



除了造車新動向外，滴滴出行的自動駕駛子公司計劃在自研以外嘗試新路徑，並開啟新的自動駕駛卡車業務。



高瞻