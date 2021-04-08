配售1.92億股佔發行股本2% 騰訊再遭減持 大股東套現1141億

騰訊（700）大股東Naspers昨日宣佈將再度減持騰訊股票，是自2018年口頭禁售期屆滿後，再有套現動作。Naspers旗下上市公司Prosus計劃，減持最多1.9189億股騰訊，相當於騰訊已發行股本2%，套現最多1141億港元。



Prosus昨日公佈，將以每股作價575至595元出售股份，即較昨日騰訊收市價有5.5%至8.7%折讓，套現最多1141億港元，配售後Prosus持股比例將會降至28.9%。騰訊昨日收報629.5元，跌3.75%。受消息刺激，騰訊美國ADR昨晚曾跌超過9%，折合港元曾低見595元，較昨日港股收市價跌逾5%。



ADR曾跌逾9%



Naspers自2001年投資騰訊以來，十多年從未減持，直至2018年才首度減磅，以每股405元，配售約1.9億股，套現769.42億元，並承諾三年內不會再出售騰訊股份。不過其後公司於2019年決定分拆，直接持有31%騰訊股份的子公司Prosus，於阿姆斯特丹泛歐交易所上市，變相減少騰訊持股比例。於2020年Naspers出售2200萬股Prosus股權，套現129億港元，再度減少騰訊持股比例。



回顧Naspers於2018年減持騰訊時，正值中美貿易摩擦加劇，雙方互相向對方產品徵收關稅，騰訊自一月高位473.52元連跌數月，至當年10月低見249.2元，較高位累跌超過47%，若以Naspers當年出售價格405元計算，其後數月騰訊股價亦累跌38%。Prosus其後回應指，公司對騰訊承諾依然堅定，希望通過出售一小部份騰訊股權，能夠為公司核心業務線以及新興部門的持續增長提供資金，並增加公司財務靈活性。公司亦已經告知騰訊出售股權意圖，並得到騰訊理解及支持，承諾至少在未來三年內，不再出售任何騰訊股票。公司又強調，相信騰訊是全球最具成長性企業之一，自2004年上市以來，該公司一直在創造價值。



承諾三年內不售股



勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵認為，Naspers於2001年投資總值僅逾三千萬美元，至今持股市值已經超過萬億港元，因此逐步減持，套現獲利屬於正常操作。不過他認為，最重要是是次大股東配售的股份花落誰家，若僅由8至10位股東接手，則未必是壞事，但若接手投資者較為分散，未來股價有機會受壓。