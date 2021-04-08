攜程今日起招股 入場費16817元

內地網上旅行服務平台攜程（9961）由今日起至13日（下周二）招股，成為年內第四隻回流的中概股。攜程最高發售價為每股333元，較隔晚美股收市價40.18美元（約311.4港元）高近7%，每手50股入場費16817.78元。中金、高盛及摩根大通為聯席保薦人。



攜程計劃發售3163.56萬股新股，最多集資105.35億元。其中公開發售部份221.45萬股，佔7%；國際配售2942.11萬股，佔93%。集資所得將用於拓展平台上「一站式旅行」服務以及改善用戶體驗；對技術進行投資並提高經營效率；以及一般公司用途。



攜程最高發售價為每股333元或42.95美元，集團將參考定價日（13日）前最後一個交易日，即12日的美國存託憑證（ADS）收盤價，來確定本次公開發行的最終發售價。該股將於4月16日公佈分配結果，19日正式掛牌上市。



攜程設有三檔回撥機制，若公開發售最終超額認購10倍或以上但少於40倍、40倍或以上但少於60倍、60倍或以上，則公開發售股份總數將分別增至348萬股、442.9萬股、885.8萬股，分別佔11%、14%和28%。同時又設有15%超額配售權。另外持有攜程11.5%股權的百度（9888），將承諾90日的禁售期。



華盛分析師聶振邦指出，按隔晚美股收市價計，攜程總市值為238.57億美元，同業Booking和Expedia的市值分別達986.84億和253.23億美元，相對市帳率為1.57、20.28和16.64倍，反映攜程價值被嚴重低估。



分析指潛在升幅兩倍



他續指，今次攜程在港第二上市，可望令價值釋放，保守地視合理市帳率為5倍計算，每股合理值為128美元（約992港元），相對招股價上限333元，潛在升幅近兩倍。不過他表示，投資者應留意此股不屬於股價具爆炸性上揚類型，價值釋放需時，相信最快要到明年，股價才可望升至992元。



