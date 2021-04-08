小米汽車三年後推出 售價擬訂十萬元以上

小米（1810）董事長雷軍日前在視像頻道直播時，除宣傳萬多元的新手機－MIX FOLD外，也一併披露市場最關心的汽車發展藍圖，雷軍說：「對小米來說，造車是首戰即決戰」，而3年後推出的小米汽車，一定是那時候的尖端技術和水平，而手機和汽車有非常多的技術是相通的。



雷軍更透露首款小米汽車，將會是轎車還是SUV，但仍未有定案，售價介乎10萬至30萬元（人民幣，下同）。



雷軍指出，據用戶對小米汽車的投票顯示，有三分二參與投票的人，希望小米做10萬元以上的車，8%的人希望小米做30萬以上的車，而定價在10萬至30萬元的汽車，更是投票結果的主流，投票生產轎車和SUV分別佔45%及40%，想要跑車及房車的不足一成；故此，首款小米汽車「不是轎車就是SUV」，售價介乎10萬至30萬元。



比亞迪上月產量增26%



對於汽車品牌方面仍未有定案，雷軍指出，現時仍處於討論之中，有可能沿用小米品牌，也有可能另採用新品牌，會在認真思考仔細調研之後才作決定。他又指，汽車和手機技術在很多方面是相通，該公司亦投資了近10家汽車相關企業，擁有逾百個汽車相關專利。雷軍又指，「小米第一代汽車的關鍵不是加多少東西，而是減多少東西。」雷軍早前指，小米造車未來10年投資100億美元。



另外，比亞迪(1211)公佈，上月汽車產量3.9萬輛，按年增長26.35%；銷量4.08萬輛，增長33.39%。吉利 （175）也公佈3月份總銷量約10萬輛，按年或按月均增長超過三成；今年首季總銷量為33.4萬輛，按年增長約62%，達今年全年銷量目標153萬輛的22%。此外，廣汽集團(2238)公佈，將於周五舉行的廣汽科技日，圍繞電氣化發佈動力電池技術戰略、超級快充電池技術和多項廣汽智能網聯新能源領域的黑科技。











