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華為傳重組 將解散雲端與AI部門

2021-04-08 列印
　　據《21世紀經濟報道》指出，華為日前向內部發出通告，擬調整內部架構，宣佈解散成立一年多的雲端與AI業務部門（Cloud & AI BG），將人力與資源合併至其他部門。對於架構重組消息，華為並未作出回應。

        華為自2010年起開始發展雲端運算業務，去年1月成立了雲端與AI部門，成為繼商業電信網路部門、企業部門、消費者部門之後的第四大部門。完成架構重整後，原屬該部門的伺服器與硬體儲存業務將併入網路產品及解決方案部門，反映出華為從硬體製造商轉型為服務供應商的過程遇阻滯。





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