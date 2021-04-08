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雅居樂首季預售大增倍半

2021-04-08 列印
　　雅居樂集團（3383）首季預售金額同比大升1.5倍至395.3億元（人民幣，下同）。集團首季銷售建築面積為248萬平方米，同比上升1.35倍，平均每平方米售15942元；當中3月的預售金額為130億元，同比上升近七成，銷售建築面積為92.7萬平方米，平均每平方米售14026元。

        融創中國（1918）首季銷售金額約1162.8億元，同比增長88%，累計銷售面積約769.6萬平方米，平均每平方米售15110元；當中三月銷售金額約478.6億元，同比增長55%。

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