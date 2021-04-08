中環IFC外望——富途：新世代熱衷分享投資收益

富途發表YZ世代投資趨勢調研報告，顯示新世代熱衷社交分享習慣伸延至投資世界，11.6%的Y世代習慣在平台上分享投資收益圖，年紀較輕的Z世代也有近9.7%有此習慣。除了熱衷分享，他們也喜愛與其他股民互動，Z世代於牛牛圈互動次數為17.5次；Y世代為13.9次，反映Z世代參與度較Y世代高出26%。



數據顯示，年輕人熱衷研究個股尋找合適目標，富途平台上的Z世代過去一年平均每人瀏覽個股數近200隻，相對Y世代的154隻，高出近三成。Z世代投資者性別比例中男性佔75%，女性佔25%。與此同時，Y世代男性投資者比女性投資者多出一半，分別為68%及32%。



從投資回報分析上看，以較年長的Y世代佔優，在獲利的投資者當中，有18.8%的Y世代投資者獲得100%以上回報，意味每5位獲利Y世代投資者中，便有1位帳面價值增加1倍。值得留意是，超過三成獲利YZ世代於去年獲得超過50%投資回報。



上述調研是根據去年1月1日至12月31日富途客戶投資交易數據，Y世代指1981年至1996年出生投資者，Z世代為1997年及後出生投資者。



傳「舖王」妻抵押保單套現



資深投資者「舖王」鄧成波於最近半年持續出售物業，套現約20億元。近日有傳媒報道，他的妻子葉少萍向私人銀行抵押保單套現。



據報道指，葉少萍以一份現金價值近400萬元的保單，抵押給私人銀行，套現逾300萬元；銀行要求葉少萍提供入息證明，而她提交的入息證明，則由鄧成波任主席的Gorth Management發出。



Gorth Management表示，葉少萍是該公司顧問，有關指控實為無中生有，該公司保留法律追究權利，她的主要職責是就公司發展提供意見，至於其個人財務安排，該公司不便評論，相信銀行有既定程序處理客戶申請安排。



高瞻