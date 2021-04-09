大型科技股升 杜指表現遜 美股標指創新高 納指升近1%

美國股市周四早段別發展，雖然勞工市場表現差過預期，但在大型科技股帶動之下，標普指數曾升0.3%，至4093點，創歷史新高；納斯達克指數升幅更大，早段已升0.97%。至於杜指則偏軟，曾挫百點，惟其後跌幅顯著收窄，微跌23點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報33503點，升57點；標普500指數收報4097點，升17點；納斯達克指數收報13829點，升140點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見47.05港元，較香港收市價升0.20港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見626.62港元，較香港收市價升6.62港元。



美國勞工部公佈，截至本月三日的一周，首次申請失業救濟人數達74.4萬人，按周增加1.6萬人，較市場預期的68萬人為多。至於對上一周的前值，則修訂為72.8萬人。



歐洲股市持續近日升勢，法國股市曾創交易日內新高。法國CAC指數收報6165.72點，升35點。英國富時100指數收報6942.22點，升56點。德國DAX指數收報15202.68點，升26點。



金價續反彈，創近一個多月來高位。紐約6月份期金接近收市時報每盎司1,756.1美元，升14.5美元，升幅0.83%。



大股東沽貨 騰訊企硬



時隔三年，騰訊（700）再遭大股東Naspers沽貨套現，減持量相當於已發行股份2%，但股王開市後股價跌幅不斷收窄，相當硬淨，再加上重磅藍籌友邦（1299）獲大摩唱好，刺激恒指向上，重登二萬九大關兼收復廿天線（28729）。



恒指最後收造29008點，漲333點。大市成交急增至2811億元，但扣除騰訊的1486億元成交，僅得1325億元，未算熱烈。



騰訊大股東南非傳媒企業Naspers旗下上市公司Prosus減持騰訊股份約1.92億股，騰訊昨日股價只是最多跌過2.46%至614元低位，力守配股價595元，收市僅跌1.51%報620元，成交額1486億元。



騰訊大型配股未震散港股，加上藍籌金融股表現搶眼，獲大摩上調目標價的友邦成為升市功臣，股價炒高6.16%收報99.1元；港交所（388）漲1.49%收報464.2元；滙控（005）亦跟升，上揚2.07%收報46.85元。