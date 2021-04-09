攜程首日孖展遇冷 僅錄30億超購三倍

攜程昨日起至4月13日（下周二）招股，最高發售價為每股333元或42.95美元，較周三美股收市價38.81美元，仍高出逾一成。由於市場前景不明，加上攜程將參考定價日前最後一個交易日（12日）美股收市價，來確定本次公開發行最終發售價，投資者傾向「睇定先落注」。
攜程首日孖展表現平平，暫錄孖展額30.43億元，較公開集資額7.37億元，僅超額認購逾3.13倍。其中富途借出13.02億元領先，輝立借出6.8億元；耀才借出3.2億元。
騰訊持股安居客申港上市
此外，騰訊（700）有份投資的兩隻新股均傳來新進展。內地房產信息服務平台安居客昨日正式向港交所遞交上市申請。外電引述消息指，安居客擬集資10億美元（約77.5億港元），美銀、中金及瑞信為聯席保薦人。據初步招股文件披露，安居客收入主要來自向房產經紀品牌、經紀人及開發商提供的網上營銷服務，以及新房銷售交易的佣金。截至去年底止，全年利潤按年跌15.2%，至19.55億元人民幣；收入按年增6.2%，至80.52億元人民幣。
另一隻獲騰訊加持的聯易融科技（9959）昨日公佈分配結果，今日掛牌。該股以每股17.58元中間定價，公開發售認購人數為27.98萬，超額認購97.46倍；國際配售獲大幅超額認購，錄約13.83倍。一手（500股）中籤率為20%，抽20手（1萬股）穩獲一手，並接獲有3張頂頭槌飛，分別獲配發474手（23.7萬股）。