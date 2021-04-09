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迅銷中期賺75億升5%

2021-04-09 列印
　　快速時裝品牌UNIQLO母公司迅銷（6288）公佈，截至今年2月底止中期業績，純利按年升5.4%，至1058.6億日圓(約75億港元)，每股盈利1036.79日圓；維持派中期息240日圓。迅銷同時上調全年盈利預測，將年度經營溢利由增長64%上調至70.7%。該股昨日中午停牌前報63.15元，無起跌。

　　期內迅銷收入為1.2萬億日圓，按年微跌0.5%；經營溢利總額為1679億日圓，按年增長22.9%。集團解釋，收入下降而溢利大幅增長主要是由於日本及大中華地區的UNIQLO錄得溢利大幅增長所致。



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