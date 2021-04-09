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受惠政府補貼 神冠去年賺9080萬

2021-04-09 列印
　　神冠控股（829）財務總監吳旭陽指，去年自動化生產與能源節約措施表現突出，加上政府補貼有所增加，有助該公司在收入減少下，令去年度盈利仍有所增長，該公司將繼續投入產品轉型研發多元化產品組合。

        該公司於去年銷售及分銷開支同比減少7.8%至3270萬元（人民幣，下同），帶動毛利率上升1.6個百分點至24.9%，加上年度內獲得政府補貼共約306萬元，帶動集團在收入同比下跌3.6%至9.62億元下，仍錄得純利9080萬元，同比升20.3%，派發末期息每股2港仙及特別末期股息4港仙。

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