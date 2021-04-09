港千萬富翁突破50萬 花旗：今年人數續增

花旗調查顯示，去年全港擁有千萬港元或以上淨資產的千萬富翁突破50萬大關，增至51.5萬人，按年升逾2%，佔本港相關年齡人口的8.7%，每約12個相關年齡港人，就有一位千萬富翁，創歷年新高。該行零售銀行業務主管李貴莊預計，今年千萬富翁人數仍有可能繼續增長。



據花旗昨日發佈「香港千萬富翁調查報告」，上述千萬富翁的淨資產總值，主要為物業，佔比高達71%，現金及存款佔比15%，股票更值得7%。千萬富翁淨資產值中位數1550萬元，按年下降8.8%。



李貴莊表示，在疫情衝擊下，去年本港千萬富翁人數不跌反升，主要是因各國推出刺激經濟等救市措施，包括股票及債券等在內的金融資產為投資者帶來收益，且相關人士亦分散投資，做好風險管理。而今年經濟增長目標按年有所提高，通脹有機會受控，失業率或會改善，恒生指數12個月目標32000點，料今年千萬富翁人數會繼續增長。



恒指目標看32000點



在疫情下，25%受訪的千萬富翁表示，其流動資產較2019年底有所增加，升幅中位數為100萬元。當中65%表示其流動資產增加的主要來源為投資回報；股票為滲透率最高的投資工具，有95%；基金、外幣及債券則分別佔比30%、14%及12%。



就資產組合而言，數據顯示大部份千萬富翁均持有股票及包括人民幣在內的外幣，其次是基金、債劵、貴金屬及期權期貨等產品。他們的淨資產總值主要分佈在物業，佔比為71%，現金及存款佔比15%，股票則為7%。



樓市方面，看好未來12個月樓市的千萬富翁人士顯著上升，比例由7%升至15%。38%千萬富翁認為現時非置業時機，跌8個百分點，一成千萬富翁受訪時表示，當時非置業好時機；逾五成對樓市抱觀望態度，8%受訪者有興趣於本港置業，亦分別有14%及27%的受訪者有興趣在內地或海外置業。



