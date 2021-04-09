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電盈傳擬售 IT及數據中心業務

2021-04-09 列印
　　彭博報道，電訊盈科（008）現正考慮出售旗下資訊科技及數據中心業務PCCW Solutions，現正與財務顧問進行評估，預料估值超過十億美元（78億港元），電訊盈科對消息表示不予置評。

        知情人士透露，現時潛在買家包括其他電訊公司及私募基金，均表示有意收購PCCW Solutions全部或對部份業務感興趣，唯現時出售計劃仍位於初步階段，電盈可能最終會決定保留該業務。

        PCCW Solutions從事商業解決方案業務，提供資訊科技、雲端計算、物聯網（loT）等服務。



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