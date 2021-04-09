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內地服務貿易逆差減77.2%

2021-04-09 列印
　　商務部昨日公佈，內地今年首兩個月服務貿易進出口總值達7139.8億元（人民幣，下同），下跌3.6%，服務出口明顯好於進口，帶動服務貿易逆差下降77.2%，減少1468.8億元，知識密集型服務貿易佔比提高。

　　據商務部數據顯示，今年首兩個月中國服務出口3353.5億元，增長21.9%；進口3786.3億元，下降18.6%，服務出口增幅大於進口40.5個百分點，當中出口增長最快領域是運輸，增幅達93.9%。另外，知識密集型服務貿易佔比提高，今年首兩月該類型出口3241.6億元，增長17.2%。

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