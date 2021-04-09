中環IFC外望——南岸再賣名車套現 350萬售予股東聯營

南岸集團指，根據該汽車於今年3月底之未經審核帳面淨值130.4萬元，估計公司將就出售事項實現219.6萬元收益，而出售事項將為公司帶來即時現金350萬元，有助加強現金流，並擬用作集團一般營運資金。
南岸集團旗下的路氹十三酒店於2018年8月開業，並以長身勞斯萊斯幻影車隊接載貴賓作為招徠。早年於前主席洪永時主導並大搞澳門「十三第」南岸集團，曾購置近30輛勞斯萊斯幻影型號加長版汽車，以作接待貴賓用途。
然而南岸於2019年6月曾一次過以2400萬元，出售24輛勞斯萊斯幻影型號加長版汽車，予獨立第三方蔡艷萍，平均每輛售價只為100萬元。在新冠肺炎疫情持續下，集團再次賣車套現，惟其作價相對兩年前明顯較高，現時勞斯萊斯幻影型號加長版售價約1100萬元。
傳MacBook生產因晶片荒須延遲
全球晶片供應持續緊張，《日經新聞》引述消息人士報道，蘋果公司部份MacBook生產因晶片短缺而被推遲，部份iPad亦因顯示器零件短缺，而無法如期完成組裝。
報道稱，蘋果將以上兩款產品部份零件定單，從今年上半年推遲至下半年。
據悉截至目前為止，iPhone雖未受到晶片短缺影響，但部份組件供應狀況「相當緊張」。
高瞻