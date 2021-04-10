憂內地續收水 恒指跌309點

美國商務部將七間華企列入實體清單，內地股市回吐，上證指數收報3450點，跌0.92%；深成指數收報13813點，降1.26%。全周滬指累跌0.97%。
新經濟股普遍向下
高估值藍籌昨日領跌，藥明生物（2269）挫4.85%；阿里巴巴（9988）跌2.24%；美團（3690）跌2.12%；小米（1810）跌1.91%；以上四股共拖低大市125點。
日前遭大股東減持的股王騰訊（700）表現硬淨，逆市微升0.08%，收報620.5元。本地地產股托住大市，恒隆地產（101）升1.46%；新世界（017）升1.23%；恒地（012）揚0.29%。
物管餐飲股捱沽
物管股出現沽壓，中海物業（2669）遭摩通降級至「減持」，股價挫6.78%；碧桂園服務（6098）插7.21%；世茂服務（873）挫6.95%。
內地餐飲股跟跌，頤海（1579）插7.98%；呷哺呷哺（520）瀉5.65%；海底撈（6862）挫4.91%，為跌幅最大藍籌股。
大中華投資策略研究學會副會長李偉傑表示，市場資金續於新舊經濟板塊中相互輪動，近期科技股表現相當呆滯，反而屬舊經濟的資源股表現特別突出，投資者可考慮抽出部份資金，購入舊經濟相關股份。