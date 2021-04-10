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攜程次日招股 孖展僅增八億

2021-04-10 列印
　　內地網上旅行服務平台攜程（9961）昨日為次日招股，孖展未見大幅增長，僅增8.58億元至39.01億元，較公開集資額7.37億元，超購4.29倍。其中富途借出15.59億元；輝立借出9億元。該股將於4月19日正式掛牌。中金、高盛及摩根大通為聯席保薦人。同日未有盈利、專注抗體研究的生科公司康諾亞生物醫藥科技，已向港交所（388）遞上市申請，傳集資3至4億美元（約23.4至31.2億港元）。摩根士丹利、中金及華泰為聯席保薦人。

　　據康諾亞生物招股文件顯示，其產品尚未獲准進行商業銷售，因此尚未產生任何收入。該公司自成立至今，亦未有盈利每年錄得經營虧損。截至去年底全年，虧損則按年擴大至8.19億元（人民幣，下同），而2019年同期虧損1.68億元。

聯易融首掛升一成

　　此外，騰訊（700）有份參投的聯易融科技（9959）昨日掛牌，首掛表現較暗盤為佳。聯易融昨日開報19.32元，其後走勢反覆，惟收市前夕發威，曾衝上19.98元高位，收市價較招股價17.58元升9.9%，報19.32元，每手（500股）帳面賺870元。

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