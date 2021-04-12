阿里遭重罰 股價影響微 恒指本周料窄幅波動

美國股市表現強勁，三大指數上周五齊齊高收，惟美股造好未能帶動港股回升，港股表現仍須看A股走勢。本周港股走勢料繼續窄幅波動，阿里巴巴（9988）因違反《反壟斷法》，被中國當局重罰182.28億元人民幣，分析預期對阿里巴巴股價影響有限，或僅會輕微下滑；市場反而關注下一個收到天價罰單會是哪間公司，有分析指，美團（3690）曾因涉嫌「二選一」壟斷行為，或成下一個開刀目標。



港股近期欠缺方向，上周出現日跌日升情況。光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，今日恒指開市會介乎28600至28700點，並要視乎阿里巴巴表現，而港股欠缺方向情況將延續下去，亦未能受惠美股造好，主因A股相對弱勢，加上新經濟股波動，所以港股走勢仍要看A股變動。



uSMART盈立證券研究部總監陳偉聰表示，本周港股走勢仍是上落為主，支持位為28400至28500點，阻力位約在29100點左右，整個股市會趨向橫行。



美股破頂未能沖喜



杜指與標指上周五再創收市新高，杜指升297點，標指更連續三個交易日創新高。陳偉聰指，近期美股走勢強勁，但港股跟不上，主要是因為美國當地經濟數據好，加上美國聯儲局主席鮑威爾上周四指通脹僅屬暫時性，而港股相對受到較多因素影響，如內地樓市加大調控、市場憂慮內地通脹上升令流動性較為緊張，加上互聯網企業或新經濟股相對弱勢，所以港股落後。



日前國家市場監管總局確定阿里巴巴（9988）存在壟斷行為，並處以破紀錄的182.28億元人民幣（約逾216億港元）罰款，佔其2019年中國境內銷售額4%。



耀才證券研究部總監植耀輝認為，罰款消息對阿里巴巴股價不會有太大影響，該股價或僅會輕微下滑，因為其以往「跑輸」股價已反映少許負面消息。



美團或成下一開刀目標



溫傑則指，阿里巴巴因觸犯反壟斷法被罰天文數字，或會引起市場擔心未來會否有其他科技股步入「天價罰款」後塵，影響投資氣氛。陳偉聰指出，美團（3690）被罰款風險較大，因為美團曾涉嫌「二選一」壟斷行為，而騰訊風險較低，主要是電商業務並不是其主要收入來源。雖然阿里巴巴的《反壟斷法》陰霾暫時散去，但未能看到螞蟻集團上市生機，陳偉聰認為，螞蟻集團在短時間內上市可能不大，因為現時內地對互聯網金融打擊較大。



