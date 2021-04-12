攜程孖展今日截飛 僅超購四倍反應淡

攜程（9961）今日將截止孖展認購，上周攜程美股連跌三日，上周五收報37.21美元（約288.38港元），較最高發售價333元，仍低13.4%。由於美股走勢不佳而且前景不明，願意落場入飛人數相應減少，暫錄孖展額39.88億元，較公開募資額7.37億元，僅超購4.41倍。



值得注意的是，攜程將參考定價日前最後一個交易日，即今晚美股收市價，來確定本次公開發行的最終發售價。另外，攜程將在明日截止認購，16日（本周五）公佈分配結果，並且於19日（下周一）正式掛牌上市。



中泰國際研究團隊認為，從中長期的角度看，隨著旅遊業復甦，攜程憑藉中國出境旅行市場的領先地位，以及通過旗下Trip.com和Skysacnner的國際市場擴張，將增強自身在行業內市場份額。然而由於中概股首掛表現，與定價日至上市日間變幅趨近，因此料該股首日升跌空間有限。



今年以來共有四隻中概股回歸本港，自汽車之家（2518）回巢後，中概股便厄運連連，先後遇上新經濟股由於美債息急升回調，以及對沖基金孖展爆倉等事件，及後上市的百度（9888）和嗶哩嗶哩（9626）無一倖免，一度面臨破底窘境，甚至百度仍未收復失地，回到招股價水位，每手持貨至今帳面仍蝕1700元。現時在美上市的中概股未見起色，拖累攜程招股表現差勁。



據內地媒體報道，繼怪獸充電（EM）登陸納斯達克後，騰訊（700）、螞蟻集團有份投資的小電科技，亦計劃在今年來港上市，並且最快本月向港交所遞交申請文件，成為第二間上市的共享充電產品服務提供商。據悉，港交所並非是小電科技最初選擇上市的地點，公司曾一度考慮赴美掛牌，惟在今年初決定赴港上市。



傳滴滴擬赴美上市



此外，外電報道，滴滴出行以保密方式向美國證券交易委員會（SEC）提交上市申請，估值介乎5425億至7750億港元。實際上市時間及集資目標或會有所變動。此前，市傳滴滴已委託高盛和摩根士丹利擔任承銷商。



