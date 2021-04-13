阿里巴巴：誠懇接受處罰 螞蟻再遭約談 須五方面整改

自去年螞蟻集團突然遭多個監管部門聯合約談，被指存有金融風險隱患後，其「史上最大IPO」於滬港兩地上市雙雙叫停，但集團面對監管壓力未除，母企阿里巴巴（9988）日前因違反《反壟斷法》被處以182億元（人民幣，下同）破紀錄罰款後，昨日內地金融管理部門再次聯手約談螞蟻集團。



據新華社報道，人民銀行、銀保監會、證監會、外匯管理局等金融監管部門，於昨日第三度聯合約談螞蟻集團。人行副行長潘功勝指是次約見，主要是要求螞蟻集團必須正視金融業務活動中存在的嚴重問題和整改工作的嚴肅性，透過五大方面的整改方案，確保實現依法經營、守正創新、健康發展。



整改內容主要包括五個方面，首先是整體申設金融控股公司，實現金融業務全部納入監管，其次是糾正支付業務中的不正當競爭行為，為消費者在支付方式上提供更多選擇權，斷開支付寶與螞蟻集團旗下「花唄」及「借唄」等其他金融產品的不當連接，糾正在支付鏈路中包含信貸業務的行為。



其他整改內容包括改善信息收集，落實《徵信業管理條例》要求，保障個人和國家信息安全，以合法方式，只收集和使用必要的個人信息，以及嚴格落實審慎監管要求，完善公司治理，控制高槓桿和風險傳染，管控重要基金產品流動性風險，主動壓降餘額寶餘額。



大行唱好 阿里急彈6.5%



就早前國家市場監管局就反壟斷法，向阿里巴巴（9988）破紀錄罰款，在集團火速發表公開信對罰單表示反省與感激後，副主席蔡崇信於昨日的分析員會議中表示，集團會誠懇接受處罰，並堅決服從反壟斷法中的規定，不打算就判決進行上訴。



蔡崇信透露罰款相當於2019年國內銷售額的4%，以及不多於最近12個月現金流的20%，將使用現有流動資金支付罰單。



阿里巴巴被判史上反壟斷最巨額罰單，券商普遍認為短期利空因素已消除。短期不確定因素消除，股價急彈6.51%收報232.2元，為表現第二佳藍籌股，成交金額181億元，居成交榜榜首。