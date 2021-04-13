攜程招股銷情不暢 五日孖展額僅47億

陰霾籠罩中概股仍未散去，攜程（9961）招股期間銷情不暢，昨日截止孖展認購，綜合本港券商數據，一連五日合共僅錄得孖展額46.51億元，較公開集資額7.37億元，超額認購僅5.31倍。國際配售獲多倍認購。該股將於19日（下周一）掛牌。



攜程將參考昨晚美股的收市價，來確定最終的發售價，但不高於每股333元或42.95美元。攜程美股上周經歷三連跌後未止，昨晚早段繼續向下，開市續跌0.6%，報37美元，其後更在36美元下方徘徊，較最高發售價仍低逾一成三至一成六。



另外，近年內地監管機構着重打擊金融風險，繼阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團後，內地互聯網保險平台水滴上市計劃恐亦因此被叫停。外電報道指，騰訊（700）有份投資的水滴上市計劃遭中國銀保監反對，認為公司的業務模式存在風險，但未指出究竟是哪一方面的業務存在問題。



報道指，水滴一直與財務顧問籌備上市，並已秘密提交申請，擬籌約5億美元（約38.75億港元），擬於3月起在美開展預路演。然而，中國銀保監關注後，上市進度放緩，該會曾在本月告知創始人沈鵬，不建議水滴在此時進行上市集資活動。



不過，騰訊另一隻參投的內地生鮮電商每日優鮮，數日前已向美國證交會（SEC）提交招股書，最快6月中下旬公開交表，預計集資5億至10億美元（約38.75億至77.5億港元）。目前已與多間金融機構溝通，當中高盛為主導。



傳銀保監反對水滴上市



內地網約車平台嘀嗒出行上市計劃亦遇阻，去年向港交所提交的上市申請已失效。內媒引述消息人士指，港交所曾向嘀嗒出行詢問許多有關公司在營運城市的牌照問題。儘管嘀嗒出行上市未果，但公司計劃重新向港交所提交申請。



