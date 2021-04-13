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微軟1536億購AI公司

2021-04-13 列印
　　微軟（Microsoft）昨晚宣佈，將以197億美元（折合約1536億港元）現金全面收購人工智能語音識別公司Nuance，包括公司的淨負債。根據協議內容，微軟將以每股56美元收購Nuance，較Nuance上周五（4月9日）收市價45.58美元，有23%的溢價。

        是次是微軟在特定行業雲戰略邁出新一步。交易完成後，Nuance的財務報表將會合併至微軟智能雲部門中，原首席執行官Mark Benjamin亦將留任，其後工作將直接與微軟雲與人工智能部門副總裁Scott Guthrie匯報。



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