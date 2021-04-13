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送餐平台涉壟斷 百勝中國遭查

2021-04-13 列印
　　內地繼續出手整頓各行各業， 百勝中國（9987）旗下送餐平台「食派士」，被上海市市場監管局以《反壟斷法》立案調查，經調查後確定「食派士」利用其支配地位，對平台餐廳商戶提出「二選一」要求，並決定處以其2018年銷售額3%的罰款，共116.86萬元（人民幣，下同）。

  另外，吉利汽車（175）等13家汽車廠商亦在上周四被內地當局約談，消息拖累吉利股價昨挫7.05%，而比亞迪（1211）亦跌2.68%。浙江省消費者權益保護委員公告，已聯合約談吉利、奧迪、寶馬、奔馳等13間知名汽車品牌廠商。





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