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瑞聲盈喜 料首季淨利增十倍

2021-04-13 列印
　　瑞聲科技（2018）昨日發表盈喜，根據未經審核帳目及資料的初步評估，公司預計今年首季度的股東應佔綜合淨利將達5.1億至5.5億元（人民幣，下同），較去年同期的5265.4萬元，大增約9.6倍至10.4倍。公司表示，主要是因市場需求較2020年同期更正常。受消息刺激，瑞聲昨日午後股價飆升，最終收報44.9元，升12.67%。

        去年首季度受新冠疫情衝擊，多地停工停產，公司生產運營計劃以及產能利用率均受到嚴重影響等因素，導致瑞聲科技去年首季度的淨利潤同比下跌87.8%至5300萬元。



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