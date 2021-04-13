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周大福零售值大升近1.53倍

2021-04-13 列印
　　疫情受控，零售業逐步走出陰霾，個別行業更見復甦之象。本地珠寶零售商周大福（1929）昨日公佈截至今年3月底止三個月，零售值按年大升近1.53倍，其中內地市場零售值大升1.74倍，而港澳及其他市場亦升46.6%。該公司指出，銷售改善主要因基數甚低，在消費氣氛好轉及金價回軟推動下，內地表現特別強勁，惟主要過境口岸關閉，上季港澳零售需求仍受壓。

　　周大福於季內，內地同店銷售升1.4倍；港澳分別升31.2%及27.4%。按產品劃分，內地珠寶鑲嵌/鉑金/K金首飾的同店銷售升79.6%，黃金首飾及產品升1.6倍。

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