強生疫苗煞停 Novavax曾升14% 資金回流科技股 標指再創新高

美國暫停接種強生疫苗，市場憂慮疫情擴散，杜指早段下挫，資金流向科技股，刺激納指上升。杜指早段曾跌177點，至33567點；標普500指數高見4134點，再創紀錄新高；納指則再度逼近一萬四水平，高見13964點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報33677點，跌68點；標普500指數收報4141點，升13點；納斯達克指數收報13996點，升146點。滙控（005）美國預託證券價格曾見45.54港元，較香港收市價跌0.46港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見624.11港元，較香港收市價升16.11港元。



美上月CPI勝預期



市場焦點再度放在疫情，由於部份人在接種強生疫苗之後，出現血栓等副作用，美國疾控中心和美國食品及藥物管理局（FDA）建議暫停使用強生新冠疫苗。美國疾控中心稱，當地已經接種了超過680萬劑強生新冠疫苗，消息拖累強生股價曾跌近3%；相反，Moderna（莫德納）曾升9%；Novavax（諾瓦瓦克斯）更升14%。



經濟數據方面，美國三月份消費物價指數（CPI）按月上升0.6%，較市場預期的0.5%為高，按年則升2.6%，較預期的2.5%為高。核心消費物價指數則按月升0.3%，較市場預期的0.2%為高，按年上升1.6%，高於預期的1.5%。



歐股靠穩，英法德三大指數皆高收。法國CAC指數收報6184.10點，升22點。德國DAX指數收報15234.36點，升19點。英國富時100指數收報6890.49點，微升1點。



金價反彈，於紐約商品交易所，6月份期金收報每盎司1747.6美元，升14.9美元，升幅0.86%。



港股反覆微升43點



「疫苗氣泡」月底推出，港府有意逐步放寬社交距離措施，為零售消費股及收租股沖喜，恒指一度急漲423點，高見28877點，但內地滬指走弱，失守3400點，拖累恒指午後升幅大為收窄，近乎將所有升幅抹去，收報28497點，微升43點；科指顯著跑輸，收報8038點，下降1.6%；成交金額1428億元。



內地客下月中起來港免隔離，市場憧憬經濟復甦，零售股向好，堡獅龍（592）飆13.92%，收報0.45元；周大福（1929）高見13.48元創上市後新高，收升1.87%，報13.1元。本地地產股亦領航大市，九倉置業（1997）炒高6.16%，收報45.65元，為表現最醒目藍籌股；領展（823）漲2.06%，收報71.9元。



耀才證券研究部總監植耀輝稱，內地股市表現欠佳，以致本港大市走向偏差，而且港股成交量偏低，望短期恒指於28000至28200點撐得住，目前市場缺乏利好兼刺激大市向上因素，科技巨企股價反覆走軟，預料大市續呈上落格局為主，於二萬八至二萬九之間拉鋸。