傳美不列華作操縱匯率國

報道指出，目前尚未有最後定稿的半年度匯率報告料於周四完成，惟未清楚美國財政部何時會發佈。消息稱，耶倫團隊還討論逆轉前朝特朗普政府降低判斷匯率操縱國門檻做法可能性。若回復原來門檻，或令財政部審查國家數目減少近半。美國財政部發言人對上述消息不予置評。
在特朗普時代，美國財政部曾被指把報告政治化，於2019年中突然將中國列為匯率操縱國，但五個月後就撤去標籤，作為貿易利益交換。去年底美國財政部公佈的匯率報告，將中國、日本、南韓、台灣及新加坡等地列入觀察名單，越南及瑞士則被列為匯率操縱國。
新冠疫情目前導致逾1.27億人感染，死亡人數逾278萬，為全球社會和經濟帶來巨大影響。各國現在積極研發，大量採購新冠疫苗，並採用物理防護，隔離防疫等措施，但是到現時為止，仍未研發出有效的口服治療新冠藥物。 據多項研究報告顯示，新冠成年女性患者重症率42%，男性則為58%，兩者存在顯著差異，而在14歲以下兒童重症率極低。同時癌症患者在新冠感染中更易惡化，但正在接受雄激素剝奪治療（ADT）的癌症患者，有一定保護作用。接受ADT治療前列腺癌患者感染新冠病毒風險降低75.2%。此外，脫髮比不脫髮患者更易惡化，但正在接受雄激素性脫髮（AGA）治療的患者有一定保護作用。 由此引發雄激素...
2021-04-14
中美角力持續，台灣再成焦點。這次更是美國前國務卿和現任國務卿一同就台灣問題開腔。前任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周一在社交網站大肆「抽水」，於twitter及facebook上載一邊玩國際象棋、一邊食台灣鳳梨乾的照片，還發文說「以自由支持者之姿，享用台灣鳳梨，將軍」。（見圖） 現任國務卿布林肯就批中方疫情資訊不透明及對台海局勢表示關注。 台灣外交部政務田中光表示，蓬佩奧今年訪問台灣的機率大。台灣的外交部也表態歡迎。現任美國國務卿布林肯就在受訪時批評，中方在疫情爆發初期的資訊未透明公開，令病毒失控影響全球。
2021-04-13
美國明尼阿波利斯市郊發生警員槍殺黑人青年一事，觸發多地大規模暴動及騷亂之後，當局宣佈該市及周邊地區頒佈緊急狀態令，並於周一晚實施宵禁。警方公佈，開槍警員原來只是想用電槍制服該名黑人青年，但拔錯了實彈警槍及開火，釀成悲劇。 明尼阿波利斯市長弗雷說：「我宣佈明尼阿波利斯進入緊急狀態，今天（周一）晚上七時起實施宵禁，直至明天（周二）早上六時。」 除明尼阿波利斯外，鄰近聖保羅市及周圍的社區包括亨內平縣同樣宵禁。被殺的二十歲黑人青年賴特周日在布魯克林中心區街上被警察截查，繼而被槍殺，出事地點就是隸屬亨內平縣。明尼阿波利斯是明尼蘇達州最大城市。黑人弗洛伊德去年五月在街上被白人警員肖萬跪...
2021-04-14
東半山豪宅名門，興建於大坑徑之上，環境清幽寧靜，今次為大家推介屋苑的3房1套房，實用面積逾1500方呎，開門即可見全落地大玻璃，將翠綠山巒收入眼底。 名門由4座組成，樓齡僅15年，提供376個...
2021-04-14
美國暫停接種強生疫苗，市場憂慮疫情擴散，杜指早段下挫，資金流向科技股，刺激納指上升。杜指早段曾跌177點，至33567點；標普500指數高見4134點，再創紀錄新高；納指則再度逼近一萬四水平，高見13...
2021-04-14
皇家馬德里主席佩雷斯周一在無對手之下正式連任四年，據報已對未來計劃定下明確方向。同時，他一手組成的黃金中場莫迪歷、卻奧斯和卡斯米路攻守兼備，先領軍歐聯八強首回合作東3:1挫利物浦，再於西甲國家打吡主場2:1贏巴塞隆拿，今晚次回合作客有力率隊雙殺紅軍，強勢迎接光明前途，客勝放心捧。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周四凌晨3:00直播) 佩雷斯周一正式宣布第五度連任，除了做好啟後的準備，皇馬今晚歐聯八強次回合亦有承先之力，全因他在一二至一四年間一手簽入的中場鐵三角莫迪歷、卻奧斯和卡斯米路正值大勇。 延續「佩雷斯路線」 莫迪歷和卡斯米路一攻一守...
2021-04-14
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
做藝人難，做偶像更難！18年憑《全民造星》出道爆紅的MIRROR，短短兩年多萬千寵愛的同時，亦承受非一般壓力。成員Anson Kong（江𤒹生）去年開始出solo歌，雖然成績不俗，但最終年尾頒獎禮未能...
2021-04-14
澳門疫情一早「清零」，抗疫工作表現優異，但國際疫情反覆，當地旅遊業始終未能恢復。澳門特首賀一誠表示，已經與港府溝通，當香港連續十四日零確診，就可以商討簡化兩地通關安排，此說為港澳兩地人流通行帶來一絲曙光，但要本港十四日零病例，似乎較難實現，只要嚴格執行防疫措施，即使不清零，其實兩地亦具備通關的條件。 澳門早已和內地通關，每天接待一定數額的內地旅客，但香港也是當地旅遊業和手信業的主要客源，港澳兩地不通關，澳門的旅遊業和手信業就不能完全復甦。澳門政府開出本港十四日零確診的條件，有其合理性，但隨著本港持續推行疫苗接種計劃，加上疫情放緩，即使每天出現零星病例，其實對澳門的影響不大，...
2021-04-14
第三場四班一二○○米。「桃花旺」此匹紐西蘭馬雖然已快轉七歲，但因為早年有腳傷，延至上季才初次上陣，所以實際出賽次數才剛滿十仗，完全不用擔心是否已用盡此問題。而另一方面，亦因為曾有嚴重傷患，難得仍可踏上...
2021-04-14