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東周投資會 (2021-04-14)

日報新聞 > 財經

傳美不列華作操縱匯率國

2021-04-14 列印
　　彭博引述消息人士指，美國財長耶倫上任後即將公佈的首份半年度匯率政策報告，不會把中國列為匯率操縱國，以避免美國與中國發生新一輪衝突。

　　報道指出，目前尚未有最後定稿的半年度匯率報告料於周四完成，惟未清楚美國財政部何時會發佈。消息稱，耶倫團隊還討論逆轉前朝特朗普政府降低判斷匯率操縱國門檻做法可能性。若回復原來門檻，或令財政部審查國家數目減少近半。美國財政部發言人對上述消息不予置評。

　　在特朗普時代，美國財政部曾被指把報告政治化，於2019年中突然將中國列為匯率操縱國，但五個月後就撤去標籤，作為貿易利益交換。去年底美國財政部公佈的匯率報告，將中國、日本、南韓、台灣及新加坡等地列入觀察名單，越南及瑞士則被列為匯率操縱國。
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