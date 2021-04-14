配股傳聞惹股價急挫 美團：猜測不屬實

繼騰訊（700）遭大股東減持後，據中央結算及交收系統顯示，本周一高盛持有及代為持有的美團（3690）股份，突然增加近3.02億股，市場估計或是大股東配售減持先兆，導致美團昨日急瀉7.44%，收報276元。對於有關傳聞，美團回應指市場相關猜測不屬實。



根據CCASS系統，高盛持股數目突增3.0157億股，持股比例由原本的2.24%，大增5.12百分點至7.36%。若以周一美團收市價298.2元計算，是次增加股份價值接近899.3億元。



高盛突增三億持股



翻查美團去年中期報告顯示，創始人王興持有近5.732億股A類股份，佔A類股份比重77.92%，另一聯合創始人穆榮均則持有1.26億股A類股份，持股佔比達17.13%。至於B類股份方面，則由兩大早期投資者騰訊（700）以及紅杉資本（Sequoia Capital）持有最多股份。



當中騰訊透過多間子公司實質持有美團10.54億股B類股份，持股比例達20.6%，紅杉資本則實質持有4.25億B類股份，佔比達8.3%。若是次高盛持股變動是由單一客戶引起，騰訊或紅杉資本將是最有可能進行部署配股的股東。



去年新冠疫情爆發，新經濟公司備受追捧，美團股價亦在一年間由102元升至294.6元，升幅達189.11%，今年首季更高見460元，若以2018年招股價69元計算，上市至今估值飆升最多5.6倍。



上市後最多升5.6倍



時富財富管理董事總經理姚浩然表示，近期投資者擔心《反壟斷法》等監管新規，會對美團造成影響，再加上市場猜測或有大股東減持，美團近期股價疲弱可以理解。不過他認為，美團管理層執行力較強，於內地市場佈局強勁，用戶黏性也強，再加上主營業務逐步扭虧為盈，長遠仍看好美團發展。他又指，美團股價現時受壓，建議投資者可以考慮逐步部署，不過短期股價上300元仍有壓力。



