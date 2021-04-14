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東周投資會 (2021-04-14)

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中國上月出口升20.7% 仍遜預期

2021-04-14 列印
　　中國3月份以人民幣計價出口為1.55萬億元 （人民幣，下同），雖按年升20.7%，但仍較市場預期增長28.6%為低；入口表現則較預期升17.6%，多10個百分點，按年增27.7%。上月貿易順差收窄至879.8億元，遠低於預期的貿易順差3278億元。今年首季以人民幣計價進出口按年增長29.2%，至8.47萬億元，其中出口增長38.7%，進口增長19.3%。海關總署表示，外貿有望連續三季增長。

　　以美元計價，內地3月出口按年增長30.6%。上月進口增長38.1%；貿易順差138億元。

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