中國上月出口升20.7% 仍遜預期

澳門疫情一早「清零」，抗疫工作表現優異，但國際疫情反覆，當地旅遊業始終未能恢復。澳門特首賀一誠表示，已經與港府溝通，當香港連續十四日零確診，就可以商討簡化兩地通關安排，此說為港澳兩地人流通行帶來一絲曙光，但要本港十四日零病例，似乎較難實現，只要嚴格執行防疫措施，即使不清零，其實兩地亦具備通關的條件。 澳門早已和內地通關，每天接待一定數額的內地旅客，但香港也是當地旅遊業和手信業的主要客源，港澳兩地不通關，澳門的旅遊業和手信業就不能完全復甦。澳門政府開出本港十四日零確診的條件，有其合理性，但隨著本港持續推行疫苗接種計劃，加上疫情放緩，即使每天出現零星病例，其實對澳門的影響不大，...

2021-04-14