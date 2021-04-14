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東周投資會 (2021-04-14)

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港首季出入口升逾20% 貿易通料增長放緩

2021-04-14 列印
　　貿易通（536）表示今年疫情復甦理想，本港第一季出入口同比升超過20%，執行董事及營運總監鍾順群昨日指出，今年首季出入口升幅明顯，主因是去年同期為疫情爆發初期基數較低，在今年初疫情漸完結下，出現了前所未有的增長，但相信及後難再有如此升幅，今年四月假期較多，亦可能令增長有所放緩。

　　鍾順群預期隨著疫苗接種普及，零售市場於下半年將見明顯起色，執行董事及行政總裁謝錦強亦對疫情消退於下半年通關表示期待，除了有助刺激出口，境外合作夥伴亦可在通關後來港，推進現時的貨倉自動化項目。



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