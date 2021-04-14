攜程超購逾16倍 傳發售價268元

攜程（9961）昨日截止認購，市場消息指，攜程公開發售超購逾16倍，凍資逾125.29億元。傳發售價定為每股268元，集資84.8億元，發售價較招股上限價每股333元低19.5%，較周一美國存托憑證（ADS）每股35.2美元折讓1.8%。



由於攜程ADS已連跌4個交易日，累跌12.4%，後市走勢不明，而其港股定價又是基於周一晚美元收盤價而定，若ADS繼續向下或將拖累新股掛牌日有破底風險。該股將於本周五（16日）公佈配股結果，下周一（19日）正式掛牌。



嘀嗒出行再申上市



光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，現時新股氣氛不佳，加上從定價日至掛牌日間存在真空期，有一定變數，因此偏愛攜程概念的投資者應考慮直接買美股，這較抽新股更為靈活。溫傑續指，攜程本身炒作復甦的概念已有一段時間，現時股價不算低，投資在考慮進場時需謹慎。



內地網約車平台嘀嗒出行捲土再來。去年向港交所提交的上市申請於日前失效後，昨再次遞交招股文件。內媒報道指，港交所曾向嘀嗒出行詢問許多有關公司在運營城市的牌照問題。早前曾傳公司的目標集資額為39億元。



新股氣氛雖然一般，仍有企業陸續遞表申請上市。內地線上營銷解決方案服務商UJU昨向港交所提交上市申請，民銀資本為獨家保薦人。該公司主要通過其媒體合作夥伴，提供一站式跨媒體線上營銷解決方案，尤其是線上短視頻方面。該公司截至去年底止年度，溢利1.33億元（人民幣，下同），按年增62.6%；收益63.61億元，按年亦大增84.3%，當中大部份收益（佔99%）來自直接廣告主。從行業看，直接廣告主的收益佔比較多的有，電商業（佔53.4%）、互聯網服務業（佔14.6%）、遊戲業（佔15.3%）、教育業（佔10.3%）。



