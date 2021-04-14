中環IFC外望——退休月均使1.15萬 近半人憂財務健康

香港財務策劃師學會（IFPHK）調查顯示，港人退休後平均每月開支為1.15萬元，中位數亦貼近1萬元，其中有約10%退休人士每月支出達2萬或以上；女性相較男性開支更多，差距約1749元。接近半數的受訪者對退休後財務穩健狀況表示警惕，僅有14%受訪者感到安全。



對於1.15萬元每月基本開支，香港財務策劃師學會主席李澄幸解釋，這一數字亦包括房屋開支，相關開支約為2374元；但供樓屬投資，不計入消費。另外，去年受累於疫情，旅遊及餐飲開支或被壓縮，從而令總開支有所減少，料恢復通關或旅遊後，開支或會上升。



調查顯示，退休人士在本地交通及餐飲等基本開支中花費最多，較年長的退休人士則主要集中在醫療及家庭服務上。有接近八成的退休人士會由家人提供財務支持，在每月開支中的佔比達逾三成；受訪者退休前累積的儲蓄亦佔開支來源的約三成；包括保險及投資回報在內的被動收入佔比則不足三成。52%受訪者表示會從投資中獲得回報，以支付退休生活；但強積金及年金提供的收入佔比則僅有單位數，分別為5.4%及1.3%。



灣區營商信心向好 次季表現料更佳



渣打與貿發局公佈今年首季大灣區營商景氣指數錄53，按季上升2.8個百分點，反映首季開局營商信心穩步向好，而且料次季升幅將更強勁，具前瞻性的預期指數由去年第四季的54.1躍升至62.7，但區內企業對成本上升等憂慮加劇。



調查顯示，內地建議「就地過年」令工廠提早開工復工，而且疫苗及外圍經濟的好轉亦支持中國經濟，令景氣指數上揚，但供應鏈及營商成本上升有機會成為今年大主題，企業擔憂晶片等原材料供應短缺及價格上升、運輸成本增加、人民幣升值及人才短缺等。



從城市來看，香港城市經營子指數仍然包尾，今年首季為37.3，按季升2.4個百分點；預期指數則為50.7，回到擴張區間。深圳及廣州重新領跑，其中深圳今年首季指數達58.4，預期指數中廣州以66分數拔得頭籌。



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