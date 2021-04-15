關注叫停強生疫苗 外圍觀望情緒濃厚 金融股績佳 杜指一度創新高

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報33730點，升53點；納斯達克指數收報13857點，跌138點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見45.43港元，較香港收市價跌0.72港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見620.80港元，較香港收市價跌2.70港元。
高盛盈利增4.98倍
港股夜期受壓，中段跌66點，至28849點，低水52點。歐洲股市個別發展。英國富時100指數收報6939.58點，升49點。法國CAC指數收報6208.58點，升24點。德國DAX指數收報15209.15點，跌25點。
金價下跌。於紐約商品交易所，6月份期金收報每盎司1736.3美元，跌11.3美元，跌幅0.65%。
美國重磅股陸續公佈業績，高盛公佈，今年首季股東應佔盈利67.11億美元，按年增長4.98倍，每股盈利18.6美元，高於市場預期的10.6美元。此外，富國銀行公佈，今年首季盈利有47.42億美元，按年增長6.26倍，每股盈利4.5美元，高於預期的0.68美元。
科技股反撲 恒指升430點
連日捱沽的科技股反撲，帶領恒指重上10天線（28644）及20天線（28663），最多升過482點，高見28979點，惟仍未能突破二萬九關口，最後收報28900點，漲403點；科指表現強勢，收報8225點，抽升2.3%；大市成交金額1381億元。
科技股發力向上，ATMX合力貢獻大市165點，美團（3690）澄清指，市場猜測主要股東有意沽售套現不實，股價反彈3.62%，收報286元；阿里巴巴（9988）升1.97%，收報237.8元；傳暫緩發行美元債的騰訊（700）升2.55%，收報623.5元；大摩上調小米（1810）投資評級至「增持」，股價升2.01%，收報25.4元。
另外，蘋果公司將於美國時間4月20日舉行春季發佈會，推出新款iPad，舜宇（2382）升3.08%；瑞聲（2018）揚5.54%，為表現最佳藍籌股。