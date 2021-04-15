傳字節跳動來港上市 估值已高達3.1萬億

據內地媒體報道，內地互聯網獨角獸、Tik Tok母企字節跳動啟動來港上市計劃，已向港交所（388）提交承銷商聘用函，估值升至接近4000億美元（約3.1萬億港元），高於較早前市傳的3000億美元，然而相關報道於昨午後落架，原因未明。



報道指出，字節跳動早前聘請已於港交所以同股不同權架構上市的小米（1810）前高層周受資，出任首席財務官一職，此舉被外界認為是為公司首次公開集資（IPO）事宜作準備。記者曾向字節跳動詢問相關傳聞，惟公司未予置評。



內媒午後抽起報道



公開資料顯示，字節跳動至今最少經歷九輪融資，參投機構包括Sequoia Capital（紅杉資本）、SIG（海納）、Tiger Global Management（老虎全球管理）、軟銀等，累計融資金額達數百億美元。最新一輪發生在去年11月，由紅杉資本和KKR領投，當時公司估值約1800億美元。



據了解，融資所得將用於字節跳動全球多款產品和多條業務線快速發展，尤其是Tik Tok海外擴張上。昨日公司再度拓展遊戲業務，旗下遊戲業務品牌朝夕光年（Nuverse）全資收購內地遊戲公司有愛互娛。



金利豐證券研究部執行董事黃德几指，雖無實際數據在手，但字節跳動多輪融資金額，加上短片平台進軍電商業務產生的銷售收入、全球佔有率等數據，可側面印證其高估值。



面對國內外嚴峻挑戰



黃續指，現時中印及中美關係不明、互聯網市場監管趨嚴、全球產權保障及反壟斷加緊，或令字節跳動估值大打折扣。儘管如此，他認為字節跳動來港上市無疑將問鼎港股市值排行榜前列，亦是市場最期待的龍頭企業之一。



近年字節跳動在國內外發展均面臨多方挑戰，印度政府以國家安全為由，下架其應用程式，導致損失逾60億美元；其後又被時任美國總統特朗普要求剝離出售Tik Tok在美業務，惟目前計劃被無限期擱置。



